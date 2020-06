Kto neochorel na COVID 19? Možno včelári.

Podľa údajov z Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, globálny počet potvrdených prípadov COVID-19 prekročil 15. júna 2020 7,9 milióna. Ako by sme mali reagovať na podobné pandémie?

Kým reakcia na šírenie vírusu bola v jednotlivých krajinách rôzna, zdá sa, že celoplošná karanténa bola jedinou možnou odpoveďou. Zároveň sa dá celoplošná karanténa považovať za najextrémnejšiu možnosť, ktorá prináša a bude prinášať obrovské škody firmám a celým spoločenstvám. Preto z manažérskeho pohľadu vyvstáva otázka ako inak by sme mohli reagovať na ďalšie možné ohrozenie COVID-19 alebo iného vírusu tak, aby sa nemusel život firiem spomaliť resp. úplne zastaviť? Väčšina sveta obracia nádej k laboratóriám, ktoré urputne pracujú na príprave vakcíny. Ale aj keď sa k účinnej vakcíne dopracujeme, nezískame odpoveď na otázku: čo pomôže pri ďalších atakoch či už mutácií COVID 19, alebo iných vírusov? Je možná prevencia?

Týka sa to každého, ale najmä tých skupín, ktorí z titulu svojej profesie musia cestovať po celom svete - manažérí, obchodníci, športovci a mnohé iné profesie. Sú to ľudia, ktorým sa odporúča, aby si udržovali imunitu voči čo najväčšiemu počtu prenosných chorôb, nielen COVID19.

Z vedecko-výskumného hľadiska je preto vhodné skúmať skupiny ľudí, ktorí žili v ohrozených oblastiach a napriek tomu neboli vírusom COVID-19 infikovaní. Jednou takouto skupinou sa javia byť včelári a ľudia pravidelne užívajúci včelie produkty. Vo vedeckej štúdii, ktorá bude v tlačenej forme uverejnená v renomovanom vedeckom časopise Toxicon (15. júl 2020) uvádzaj autori (Wei Yang,Fu-liang Hu,Xiao-feng Xu), že miestne združenie včelárov uskutočnilo prieskum 5115 včelárov, z toho 723 vo Wu-chane, epicentre vypuknutia pandémie. U žiadneho z týchto včelárov sa nevyskytli príznaky spojené s COVID-19 a ich zdravie bolo úplne normálne. Následne sledovali vo Wu-chane 121 pacientov na klinike zaoberajúcej sa liečbou včelími produktami najmä aplikáciou včelieho jedu. Aj napriek tomu, že boli nechránení vystavení potvrdeným prípadom COVID-19, v rodine, alebo okolí, žiaden z nich nebol infikovaný. Dalo by sa predpokladať, že včelári budú menej vystavení COVID-19, pretože žijú v menej husto osídlených vidieckych oblastiach. Avšak mnohí špecialisti a ich pacienti zo spomínanej kliniky pochádzajú z husto osídlených oblastí Wu-chanu. Títo ľudia majú jednu spoločnú vec: rozvíjajú toleranciu voči včeliemu jedu. Inými slovami sú pravidelne vystavení včeliemu uštipnutiu.

Z tohto dôvodu sa aj my na Slovensku zapájame do celosvetového výskumu výskytu infekcie COVID-19 u ľudí, ktorí pravidelne užívajú včelie produkty vrátane včelieho jedu. Ak by sa nám podarilo potvrdiť zistenia z Wu-chanu, je nádej, že odpoveď na otázku ako bojovať so šírením podobných epidémií bez uzatvárania podnikov a iných obmedzení nám dá príroda, v tomto prípade superorganizácia – včelie spoločenstvo.